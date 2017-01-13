Матіос розповів, коли можна очікувати вирок суду про держзраду Януковича

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос прогнозує, що вирок Януковичу у справі про держзраду буде винесено судом до кінця березня.

Про це він розповів в інтерв’ю 5 каналу.

Одним із законних підстав, яке дало можливість Луценку відразу роз'яснити суть підозри в суді – це підтвердження під час допиту Януковича, коли він підтвердив, що звертався в РФ. Це згідно з чинним КПК, в рамках виконання міжнародного правового доручення людина підтвердила, що робила це. Тобто, ми маємо його позицію, яку неможливо буде спростувати навіть захисту,

– зазначив Анатолій Матіос.

Заступник генерального прокурора України зазначив, що до кінця січня обвинувальний акт буде в суді.

"З огляду на кількість свідків, матеріалів і доказів, які ми будемо надавати, я думаю, що за два місяці ми вийдемо на вирок суду першої інстанції, – розповів прокурор.

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