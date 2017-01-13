Скільки російських військових засуджено в Україні через війну на Донбасі

В Україні тривають суди над причетними до війни на Донбасі. Серед них і російські військові, які вже отримали свої вироки.

Про це в ефірі 5 каналу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

У нас є вироки суддів по військовослужбовцям РФ. Усі бачили, Олександров та Єрофеєв – вони засуджені до 12 та 14 років і не оскаржили ці вироки, бо їх обмінювали, про що це говорить. Вони визнали свою вину, і те, що приймали участь в агресивній війні відносно нашої держави на території нашої держави – це беззаперечні докази. І таких фактів я б міг навести багато. 57 чоловік засуджено, із них 31 військовий РФ – вироки українського суду. Фактично обвинувальні акти ще доправлені в суд відносно 27 осіб,

– заявив Анатолій Матіос.

Окрім того, він заявив, що понад 4 тисячі осіб мають допитати прокурори у межах збору доказів агресії Кремля проти України. За його словами, усіх цих людей вдалось визволити з полону бойовиків, тож їхні свідчення використають у міжнародному кримінальному суді. Окрім того, серед доказів на користь України і свідчення російських вояків.

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