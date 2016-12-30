Матіос спростував інформацію про вісьмох загиблих на фронті

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос спростував свою ж заяву про втрати на фронті.

Так, близько 17 години Матіос заявив, що Україна сьогодні, 30 грудня, втратила на фронті 8 людей.

Проте вже через кілька хвилин прокурор написав зовсім іншу інформацію. Матіос зазначив, що 29 грудня Україна безповоротно втратила 5 бійців.

Підтверджую: за вчорашній день 3 бойових поранених, 5 небойових втрат ( одне самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна і її наслідки страшні,

– написав він.

Додамо, речник Міноборони питань АТО Олександр Мотузяник розповів, що станом на 17:00 30 грудня він має інформацію лише про одного пораненого бійця впродовж дня.