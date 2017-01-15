Матіос зацікавився гучними заявами Білецького про офіцерів-сепаратистів

У Військовій прокуратурі планують ретельно перевірити заяви колишнього голови полку "Азов" Андрія Білецького про покривання з боку керівництва Нацгвардії офіцерів-сепаратистів.

Про це написав військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

"Командувач Нацгвардією після заяви політика невідкладно відіслав до ГПУ лист-звернення з проханням про перевірку доводів нардепа. Перевіримо ретельно, неупереджено і за законом", – підкреслив Матіос.

Крім того Матіос зауважив, що його здивував інструмент, за допомогою якого Білецький висловив свої претензії до відомства, оскільки він міг це зробити через депутатське звернення, а не через блог у ЗМІ.

"Розберемося та дамо оцінку за законом", – додав військовий прокурор.

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Нагадаємо, нещодавно нардеп Андрій Білецький заявив, що має докази того, як керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів та систематично знищує добровольчі батальйони.



У зв’язку з цим Національна гвардія звернулась до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити правдивість заяв колишнього командира полку "Азов".