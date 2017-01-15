  • укр
  • рус
19:39
15 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 15:00: Катастрофічні наслідки військової перевірки в Ростовській області
Випуск новин
16:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Матіос зацікавився гучними заявами Білецького про офіцерів-сепаратистів

18:03, сьогодні 769 Читать новость на русском
Анатолій Матіос
Анатолій Матіос / 24 Канал

У Військовій прокуратурі планують ретельно перевірити заяви колишнього голови полку "Азов" Андрія Білецького про покривання з боку керівництва Нацгвардії офіцерів-сепаратистів.

Про це написав військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

"Командувач Нацгвардією після заяви політика невідкладно відіслав до ГПУ лист-звернення з проханням про перевірку доводів нардепа. Перевіримо ретельно, неупереджено і за законом", – підкреслив Матіос.

Крім того Матіос зауважив, що його здивував інструмент, за допомогою якого Білецький висловив свої претензії до відомства, оскільки він міг це зробити через депутатське звернення, а не через блог у ЗМІ.

"Розберемося та дамо оцінку за законом", – додав військовий прокурор.

Читайте також: Один з ватажків бойовиків не виключає, що "ДНР" залишиться частиною "української федерації"

Нагадаємо, нещодавно нардеп Андрій Білецький заявив, що має докази того, як керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів та систематично знищує добровольчі батальйони.

У зв’язку з цим Національна гвардія звернулась до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити правдивість заяв колишнього командира полку "Азов".

Теги: Україна Політика Анатолій Матіос Нацгвардія Андрій Білецький ГПУ
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
сьогодні, 17:40 Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
2288
сьогодні, 15:33 "Геть від Москви!", или Украине нужно возвести Великую Украинскую стену
Станіслав Речинський 2 2609
Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
сьогодні, 11:40 Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
2 4240
Про українську мову і російськомовних патріотів
сьогодні, 08:36 Про українську мову і російськомовних патріотів
Дід Панас 2 3403
Запрет на
14 січня, 22:39 Запрет на "Дождь": из Украины нужно убрать все российское
Семен Кабакаєв 2 1493
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Більше ніж половина українців прагне виїхати за кордон
 31 серпня 2016 , 09:03 1
Реструктуризація боргів: що це таке і як вплине на життя українців
 21 липня 2016 , 19:02
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук