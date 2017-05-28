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Матіос заявив про затримання двох бійців "Азову" за страшні злочини

19:40, сьогодні 1389 Читать новость на русском
Анатолій Матіос
Анатолій Матіос / 24 Канал

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що минулого тижня було затримано двох бійців полку Національної гвардії "Азов". Бійців звинувачують у вбивствах.

Про це Матіос сказав в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, вбивства бійці скоювали "з наміром".

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"Вони не були на лінії АТО, а вбивства скоювалися з наміром, вони не були побутовими. Це страшні речі, які не можна озвучувати щодня, тому що вони підривають віру в тих, хто захищав державу", – сказав він.

На думку головного військового прокурора, справа в тому, що деякі військові, через втому від війни, знецінюють людські цінності, тому вони можуть приймати неадекватні рішення і реагувати на побутову агресію.

"Поєднання посттравматичного синдрому з відсутністю змінної картинки призводить до того, що просто плавляться мізки. До того ж це все відбувається на тлі війни", – пояснив Матіос.

Теги: Війна на Донбасі Україна "Азов" Анатолій Матіос
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