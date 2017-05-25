Матіос заявив, що скандальний лист Януковича є в України

В України є лист екс-президента Віктора Януковича, який постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін показав на Радбезі ООН.

Про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, лист є у розпорядженні військової прокуратури. Матіос пояснив, що прокурори були в Вашингтоні взимку і отримали завірений документ, який демонстрував на Радбезі ООН Чуркін.

За словами Матіоса, ці документи нададуть для залучення до справи про держзраду Януковича.

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