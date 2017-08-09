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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Майкл Дубин – підприємець українського походження, що відібрав шмат ринку у "Procter & Gamble"

Зроблено в Україні 19:38, сьогодні 285 Читать новость на русском

З чого береться крута ідея? Найчастіше – з незадоволення. От скажімо, вас дістали бритви для гоління. По-перше, тільки те й роби, що бігай і купуй їх у тих гігантських магазинах, де неможливо нічого знайти. Можна й дружину попросити, але й вона часто забуває. А з іншого боку – ціни такі, наче це не станок, а міні-розробка NASA з нанотехнологіями.

От було би зручно, якби вам щомісяця під поріг доставляли упаковку бритв – але дешевих, без усіляких витребеньок. Приблизно така розмова склалась за пивом у Майкла Дубина та його знайомого. "З цього міг вийти непоганий бізнес", – погодились обидвоє, але братись за нього було якось страшнувато. Надто великі шанси прогоріти. Все-таки ти в минулому маркетолог видання "Times" – можна й далі собі спокійно працювати і заробляти гроші.

Та ідея чомусь не відпускала. А може все-таки ризикнути? Хлопці домовляються про оптову закупівлю бритв у корейських виробників, складають все у гарні коробочки. Тепер треба про себе голосно розповісти –рекламний бюджет якихось 4,5 тисячі доларів, про телебачення можна забути. Новоспеченим підприємцям залишалось придумати щось божевільне.

Вони відзняли бюджетний ролик, який залили у YouTube о 6.30 ранку, а вже за три години їхній сайт впав. Це був перший удар для команди. У сайт вклали 30 тисяч доларів, а він не працює. Це ж вірусна реклама, тут не можна втрачати часу. Користувач зайде в Інтернет, а компанії немає. Наступного дня сайт запрацював і команда не повірила побаченим цифрам – 12 тисяч замовлень за 2 дні. Цей випадок увійде бізнесові підручники.

Втім за радістю включилась паніка № 2: вони були не готові до таких масштабів. Довелось миттю добирати кадри, радитись з керівниками пошти і кур'єрськими компаніями. Команда впоралась.

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Чи можна отримувати прибутки, продаючи доларовий товар? Так, але компанія виходить у плюс, якщо той самий клієнт зробить більше двох замовлень, тому Майку важливо втримувати підписників ідеальним сервісом: щось не сподобається – повернуть гроші; можна домовитись, що вам присилатимуть станки кожні 2 місяці; в будь який момент можете відписатись від сервісу; немає жодних контрактів.

За рік продаючи копійчані бритви – компанія почала заробляти мільйони – у перший рік 7, далі – 20, 60, 152, і головне здобула понад три мільйони вірних учасників клубу гоління, які щомісяця отримують свою омріяну коробку.

Зараз "Клуб гоління" продає 16 % усіх бритв у США, тож команда відкусила добрячий шмат пирога у такого гіганта, як "Procter & Gamble" і їхньої дочірньої компанії "Gillette". Останні навіть пробувались судитись.

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А в 2016 році "Доларовий клуб гоління" викупили за 1 мільярд доларів. Купив компанію один гігант побутової хімії, в лінії якого бритв не було.

Могло й нічого не бути. Поскаржились би обоє, допили пиво і розійшлись по домах. Тому Майк Дубин так любить повторювати фразу "Сміливість – це коли тебе переповнює страх, але ти всупереч ньому рухаєшся вперед."

Теги: США Зроблено в Україні
Джерело: 24 Канал
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