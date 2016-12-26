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Телеканал новин 24 Майкл Щур продає "Липецкую фабрику"
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Майкл Щур продає "Липецкую фабрику"

16:09, сьогодні 455 Читать новость на русском
Майкл Щур продає
Майкл Щур продає

Костюм "Липецкой фабрики", в якій Майкл Щур з’явився в своїй програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром", продадуть..

Її продадуть з аукціону, а всі гроші підуть на пошив медичних наплічників для військових медиків.

Це єдина копія. Таких костюмів більше немає, бо його робив наш Дмитро. В костюмі може вільно ходити людина з розміром одягу L. З більшими розмірами – не знаю, але думаю, що можна просто розширити деякі отвори і буде комфортно. Матеріал – гофрокартон з позитивною енергією, кармою і аурою. Лікує безсоння, втрату настрою і песимізм,
– написав Майкл Щур.

Робити ставки можна під постом Майкла Щура. Стартова ціна – 1000 гривень. Крок – 200 гривень.

Повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" можна подивитися за посиланням.

Теги: Україна Курйози благочинність Аукціон
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