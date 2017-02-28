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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Майор патрульної поліції погорів на мізерному хабарі

11:33, сьогодні 13
Затримання поліцейських
Затримання поліцейських / Фото з відкритих джерел

Прокуратура Харківської області спільно з співробітниками СБУ затримали начальника одного з відділів Управління патрульної поліції міста при отриманні хабара за непритягнення до відповідальності винуватця ДТП.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Майор поліції отримав 5 тисяч гривень. Гроші йому передав представник одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди.

Наразі поліцейський затриманий. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Читайте також: СБУ показала спійману у Харкові хабарницю

У прес-службі прокуратури Харківської області вказали, що це перше затримання при отриманні хабара співробітника патрульної поліції Харкова.

Теги: СБУ Україна Хабар Харків Корупція Поліція
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