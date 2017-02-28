Майор патрульної поліції погорів на мізерному хабарі

Прокуратура Харківської області спільно з співробітниками СБУ затримали начальника одного з відділів Управління патрульної поліції міста при отриманні хабара за непритягнення до відповідальності винуватця ДТП.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Майор поліції отримав 5 тисяч гривень. Гроші йому передав представник одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди.
Наразі поліцейський затриманий. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу.
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У прес-службі прокуратури Харківської області вказали, що це перше затримання при отриманні хабара співробітника патрульної поліції Харкова.