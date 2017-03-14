Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017

Росія нарешті визначилася із своїм представником на конкурсі Євробачення-2017. Проте в мережі співачка Юлія Самойлова – викликала хвилю дискусій.
З одного боку, користувачі з подивом сприйняли рішення відправити на конкурс співачку з інвалідністю. Таким чином Росія нібито намагається викликали жалість і в той же час автоматично програє на конкурсі. До того ж, в мережі обговорють її концерти на території окупованого Криму.
А ще в мережі вже запропонували альтернативу співачці і навіть підготували конкурсну пісню.
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