Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017

Росія нарешті визначилася із своїм представником на конкурсі Євробачення-2017. Проте в мережі співачка Юлія Самойлова – викликала хвилю дискусій.

З одного боку, користувачі з подивом сприйняли рішення відправити на конкурс співачку з інвалідністю. Таким чином Росія нібито намагається викликали жалість і в той же час автоматично програє на конкурсі. До того ж, в мережі обговорють її концерти на території окупованого Криму.

А ще в мережі вже запропонували альтернативу співачці і навіть підготували конкурсну пісню.

Читайте також: Це провокація, – Клімкін різко прокоментував вибір представниці Росії на Євробачення

В случае с Юлией Самойловой главное чтобы Литвинова и Познер не комментировали Евровидение — rishikesh news (@rishikesh_news) 13 марта 2017 г.

️️️️️осторожно️️️️русские едут на евровидение — дико извиняюсь (@Im_my_killer) 13 марта 2017 г.

Ребят, а никто не знает случайно, кто от нас в этом году на Евровидение ПОЕДЕТ? — Rickey F (@rickey_f) 13 марта 2017 г.

Россия - страна инвалидов: инвалиды ездят на Евровидение,инвалиды избираются в Госдуму,инвалиды играют в футбол,инвалиды голосуют за Путина. — Педантичный Милонов (@razum_milonova) 13 марта 2017 г.

Определилась участница конкурса "Евровидение-2017" от Украины pic.twitter.com/Yh8d1sEg3R — Константин Долгов (@dolgovstrasse) 13 марта 2017 г.

-Ничего не знаю, никаких певцов на Евровидение мы не посылали, а инвалидную коляску у нас можно купить в любом военторге… pic.twitter.com/zJh90c2Q9U — Наша Канада (@NashaCanada) 14 марта 2017 г.

Шурыгину на Евровидение ?? pic.twitter.com/SGav9mmnmG — Рифмы и Панчи (@Rhymeslive) 13 марта 2017 г.

В Украине утвердили жюри для конкурса Евровидение pic.twitter.com/H75hmASAuO — Elena В (@B_Elena__) 13 марта 2017 г.

Россия отправляет на Евровидение девушку-инвалида. Это нормально для любой другой страны. Но в случае России это выглядит как-то лицемерно. — Edmond Dantes (@deMonte_Cristo) 12 марта 2017 г.

Россию на "Евровидении" представит певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова. pic.twitter.com/Mpw73mbP59 — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 12 марта 2017 г.

Самойлова и русское население РФ, это одно и то же. Оба они находятся в состояние инвалидности. И оба они служат преступной власти

Вот и все — Михаил Тевосян. (@tevosyan_m) 13 марта 2017 г.

Послали бы 2 Сергеев.

Одного Лазарева, другого Шнурова.

Один по стене взбирается, другой в это же время матом ругается.#Евровидение — M E Z E N T S E V A (@_FireParty_) 12 марта 2017 г.

Э, я как бы не разбираюсь, но, может быть, лучше отправим на Евровидение платёжку за газ? — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 12 марта 2017 г.

Когда узнаёшь, кого послали на Евровидение от России https://t.co/80VNDNIBha — La Russie parle (@Russia_calls) 12 марта 2017 г.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017