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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Майже 200 біатлоністів вимагають вжити заходів проти спортсменів з Росії

15:05, сьогодні 1810 Читать новость на русском
Біатлоністи
Біатлоністи / Getty Images

Понад 170 біатлоністів з різних країн світу підписали лист до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з вимогою вжити рішучих заходів щодо спортсменів, чиї імена містяться у другій частині доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Про це заявив президент Федерації біатлону Чехії Іржі Хамза, повідомляє Ceska Televize.

Спортсмени підписали звернення за підсумками п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.

Я думаю, що настав час, щоб IBU зробив сміливі кроки, або, принаймні, частково призупинив діяльність спортсменів, які перебувають під підозрою,
– сказав глава федерації.

Глава IBU Андерс Бессеберг пояснив, що лист спрямований не проти росіян, а проти допінгу як загальносвітової проблеми.

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Це абсолютно нормальний лист, в якому мовиться про речі, які ми обговорюємо на кожному засіданні конгресу IBU... Це загальний документ, адресований усім країнам,
– сказав Бессеберг.

До слова, Росія не проводитиме етапу Кубка світу, що мав відбутись на початку березня у Тюмені.На фоні допінг-скандалів, у які вгрузли російські спортсмени, Росія вирішила сама відмовитись від проведення етапу престижного турніру.

Теги: Новини Росії Новини біатлону
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