Майже 29 тисяч курчат загинуло внаслідок пожежі на птахофермі на Тернопільщині

На території місцевого приватного аграрного підприємства в селі Стара Ягільниця Чортківського району Тернопільщини спалахнула пожежа на площі близько 800 метрів квадратних. Внаслідок пожежі загинуло 28800 одноденних курчат.

Пожежа виникла ще у суботу, 14 жовтня, близько 14:00 години, повідомили в ДСНС. Локалізувати її вдалося лише о 16:00 годині, а о 17:40 – ліквідувати.

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Окрім курчат, знищено лінії водопостачання та подачі кормів, 4 витяжні вентилятори та 4 газогенератора для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 метрів квадратних.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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