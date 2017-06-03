Майже десяток іномарок згоріли на автостоянці у Києві: фото та відео

У Києві в ніч на 3 червня на приватній автостоянці згоріли кілька елітних автомобілів, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у місті Києві.

"3 червня о 03:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території приватної автостоянки по вул. Данькевича, 16/1, в автомобілі сталася пожежа", – йдеться у повідомленні.

Як згодом стало відомо, в автомобілі Mercedes ML 350 сталося загоряння, вогонь поширився на автомобілі, припарковані поруч. Внаслідок пожежі три авто згоріли повністю, ще п'ять серйозно пошкоджені.

У Києві на автостоянці згоріло 8 авто

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У Києві на автостоянці згоріло 8 авто

Зокрема, вогнем було пошкоджено такі авто як: Mercedes ML 350, Toyota Corolla, Toyota Prado, Toyota RAV-4, Nissan Note, Honda Civic, Mitsubishi Lancer та ВАЗ-2114.

О 04:45 пожежу було ліквідовано. Пожежники встановлюють причини виникнення пожежі.