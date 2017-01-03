Майже мільйон витратив Пашинський на свою охорону

Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Сергій Пашинський, який поранив з вогнепальної зброї у ногу В'ячеслава Химикуса, в 2015 році витратив на особисту охорону та охорону об'єктів понад 860 тис. грн.

Про це свідчать дані з е-декларації Пашинського. Згідно з декларацією, нардеп у 2015 році витратив на особисту охорону загалом 220,36 тис. грн, а на охорону об'єктів – 639,9 тис. грн. Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.



Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter