Майже мільйон витратив Пашинський на свою охорону

Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Сергій Пашинський, який поранив з вогнепальної зброї у ногу В'ячеслава Химикуса, в 2015 році витратив на особисту охорону та охорону об'єктів понад 860 тис. грн.
Про це свідчать дані з е-декларації Пашинського.
Згідно з декларацією, нардеп у 2015 році витратив на особисту охорону загалом 220,36 тис. грн, а на охорону об'єктів – 639,9 тис. грн.
Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу.
Згодом Пашинський розповів свою версію сутички. Натомість чоловік, якому нардеп прострелив ногу, заявив, що той направив на нього пістолет без попередження.
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