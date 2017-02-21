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Майже півтори мільйони дітей можуть загинути від голоду, – ЮНІСЕФ

20:23, сьогодні 63 Читать новость на русском
Майже півтори мільйони дітей можуть загинути від голоду, – ЮНІСЕФ

На майже 1,4 мільйони дітей у Нігерії, Сомалі, Південному Судані та Ємені чатує голодна смерть.

Такі дані опублікував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, повідомляє Німецька хвиля.

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейка закликав світ вжити термінових заходів для недопущення трагедії. Він зазначив, що у недостатньому харчуванні дітей в африканських країнах і масовому голоді винні люди.

Особливо напруженою ситуація є в Ємені. Там від сильного недоїдання страждають понад 462 тисячі дітей. За даними ЮНІСЕФ, це майже втричі більше, ніж в 2014 році.

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Теги: ЮНІСЕФ ООН
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