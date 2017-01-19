Медична маска не рятує від грипу

Медичні маски, які по-старому називають марлевими пов'язками, створені для захисту органів дихання від вірусів і бактерій. Проте в період епідемії грипу та ГРВІ цей засіб не є ефективним на 100%: якщо в закритому приміщенні перебуває хворий без маски, в повітрі вже циркулює вірус, який пов'язка затримати не зможе.

Про це повідомляє Headinsider.

Навіщо вводити масковий режим і носити маски?

Медичні маски слід носити хворій людині, щоб частинки її слини і мокротиння не досягнули дихальних шляхів інших людей. Таким чином, якщо ваш колега або родич кашляє, віддайте йому свою маску, ретельно провітріть приміщення, а ще краще – зробіть вологе прибирання.

Які медичні маски потрібно купувати?

В аптеках продаються процедурні (повсякденні) і хірургічні (спеціалізовані) маски. Найпростіші з них складаються з 3 шарів нетканого матеріалу. Саме їх слід купувати для носіння в громадських місцях у разі хвороби.

Хірурги і медперсонал користуються спеціалізованими чотиришаровими масками, які захищають шкіру від біологічних рідин під час операцій, лабораторних досліджень та інших процедур.

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