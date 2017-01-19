  • укр
  • рус
14:10
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 13:00: Синоптики попереджають про густий туман. Поезія ветеранів АТО
Випуск новин
14:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Медична маска не рятує від грипу

13:49, сьогодні 666 Читать новость на русском
Маски
Маски / Getty Images

Медичні маски, які по-старому називають марлевими пов'язками, створені для захисту органів дихання від вірусів і бактерій. Проте в період епідемії грипу та ГРВІ цей засіб не є ефективним на 100%: якщо в закритому приміщенні перебуває хворий без маски, в повітрі вже циркулює вірус, який пов'язка затримати не зможе.

Про це повідомляє Headinsider.

Навіщо вводити масковий режим і носити маски?

Медичні маски слід носити хворій людині, щоб частинки її слини і мокротиння не досягнули дихальних шляхів інших людей. Таким чином, якщо ваш колега або родич кашляє, віддайте йому свою маску, ретельно провітріть приміщення, а ще краще – зробіть вологе прибирання.

Які медичні маски потрібно купувати?

В аптеках продаються процедурні (повсякденні) і хірургічні (спеціалізовані) маски. Найпростіші з них складаються з 3 шарів нетканого матеріалу. Саме їх слід купувати для носіння в громадських місцях у разі хвороби.

Хірурги і медперсонал користуються спеціалізованими чотиришаровими масками, які захищають шкіру від біологічних рідин під час операцій, лабораторних досліджень та інших процедур.

Читайте також: Як батькам вберегти дітей від грипу: поради лікарів

Теги: Україна Здорове життя Грип в Україні Здоров'я LifeStyle
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 1368
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
740
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 2260
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 08:06 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
1 4393
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
18 січня, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 4177
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук