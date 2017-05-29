Медична реформа, яка викликає суперечки в Україні, уже більше 10 років працює у Польщі

Україна на порозі медичної реформи. Доки ж наші можновладці сперечаються, у Польщі таку реформу провели ще у 2003-ому і наступного року в країні планують чергові зміни в системі охорони здоров'я. Про потужну реформу на прикладі однієї польської лікарні – дивіться у сюжеті.

Університетська лікарня на північному-сході Польщі у місті Білосток на четвертому місці за потужністю і рівнем розвитку в країні. Щороку тут лікують 150 тисяч хворих. А ще це місце, де вчаться 10 тисяч студентів.

Ще п'ять років тому вона виглядала зовсім не сучасно. Однак, тоді Польща та ЄС спільно виділили на її модернізацію півмільярда євро. Це стало можливим завдяки медичній реформі, яку в країні провели ще у 2003 році. Відтоді, аби отримувати гроші на зарплати лікарям чи ремонти, кожен медзаклад країни повинен укласти контракт з Національним фонд охорони здоров’я, який підпорядковується Міністерству охорони здоров’я.

А медичне страхування в країні запровадили ще швидше – у 1999-му. Тож жодної копійки за перебування в клініці й лікування пацієнт не сплачує. Натомість, щомісяця кожен поляк до 40% зарплати віддає на різні податки. Залежно від розміру зарплати, на медицину з цієї суми щомісяця йде від 300 до 900 злотих. І лише одна медична галузь у Польщі залишається приватною – стоматологія.

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Усіх пацієнтів у лікарні Білостоку ділять на дві категорії – червону і зелену. Червона – це люди з важкими діагнозами, яких одразу ж госпіталізовують. У зеленій категорії пацієнти без нагальних потреб, їм видають талончик, і вони чекає своєї черги.

Кожна палата тут розрахована на одну-дві людини. У рамках реформи в палатах почали встановлювати санвузли та телевізори.

Попри те, що черговий лікар працює цілодобово, черги тут інколи такі ж довжелезні, як і в Україні. Втім, за словами пацієнтів, очікування компенсовує якісна консультація лікаря.

Зараз дуже оперативно і зрозуміло отримаєш відповідь на всі запитання. А не так, як раніше, коли лікарі з пацієнтами спілкувалися надто офіційно,

– зауважила пацієнтка медичного центру Галина.

Ще одна новація, яку принесла реформа – це обов'язковий вертолітний майданчик на даху відділення невідкладної допомоги. У цій лікарні такий є.

Першими мають право викликати гелікоптер екстрені служби – поліція, рятувальники й пожежні. Буває, що гелікоптер тут сідає по 5-6 разів на добу, залежно від потреб,

– прокоментував інспектор адміністрації клініки з господарських питань Ян Ґжесь.

Щодо зарплат польських лікарів, то звичайний хірург отримує від 2,5 до 3,5 тисяч злотих на місяць. Крім того, держава надає йому соцпакет, у якому оплачувана відпустка, лікування, гарантована пенсія.

Хірурги, які працюють на контракті, заробляють більше – 3-4 тисячі євро. Але допомоги від держави такі спеціалісти не отримують. А от медсестринського персоналу у лікарнях з реформою поменшало, тому деякі працівники змушені працювати більше.

Окрім основної роботи, ми маємо додатково роботу з медичною документацією. Раніше, у 80-90-х роках, коли я починала працювати, то медсестер на чергуванні було 6-7, а тепер на одне чергування дві медсестри,

– зазначила старша медсестра клініки загальної хірургії й ендокринології Малґожата Яремишин.

Попри те, що система працює ефективно, після 13 років змін Польща знову опинилася на порозі нової медичної реформи. З наступного року уряд хоче зробити доступнішою медицину у провінції і ліквідувати Національні фонди соцстрахування і охорони здоров’я, а натомість створити цільовий фонд "Здоров’я".

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