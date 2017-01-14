Медик допоміг дитині встановивши новий силовий рекорд
18:37, сьогодні 17
Львівський силач Олег Скавиш встановив ювілейний рекорд – зубами перетягнув півтонні санчата.
У житті Олег – лікар-педіатр. Але допомогти своїй пацієнтці Христинці Страдомській як медик не може. Тож вирішив допомогти як спортсмен. І встановити 10 ювілейний рекорд. Важать ці санки разом з людьми майже півтони.
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Свій рекорд "Тягнизуб" традиційно присвятив дітям. Чоловік сподівається, що його зусилля приверне увагу небайдужих людей і вони допоможуть благодійному фонду "Крила надії" врятувати життя маленької дівчинки.
А вже весною Олег планує потішити фанатів новим проектом та рекордом. Але поки що все тримає у таємниці.
Джерело: 24 Канал
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