Медики розповіли про постраждалих від обмороження у Києві

Протягом 7 і 8 січня у лікарні Києва з переохолодженням та обмороженнями доставили 17 постраждалих.

Про це "Обозревателю" розповіли в Департаменті охорони здоров'я столичної адміністрації. Медики доставляли людей переважно з обмороженням кінцівок. Зокрема, з восьми осіб, доставлених в медустанови в неділю, 8 січня, лише один був з переохолодженням, у всіх інших були обморожені кисті і стопи. Всі постраждалі – чоловіки 27-78 років. Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону замерз насмерть на ділянці дороги Кілія – Шевченкове.

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