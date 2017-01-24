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Медики розповіли про стан хлопчика з кульовим пораненням у Дніпрі

15:01, сьогодні 224 Читать новость на русском
Операційна палата
Операційна палата / neurovin.com.ua

Хлопчик, який отримав кульове поранення в Дніпро, прооперований в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні.

Про це розповів директор лікарні Олександр Хитрик, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна"

Лікарі провели операцію, куля видалена, стан малюка середнього ступеня тяжкості, його життю вже нічого не загрожує,
– сказав лікар.

Він також додав, що до завтра дитина буде перебувати в реанімації.

Нагадаємо, ввечері 23 січня шестирічна дитина отримала кульове поранення в груди, коли йшла з батьками по вулиці. Вони самостійно доставили його в лікарню. У хлопчика виявлено кульове поранення лівої половини грудної клітки.

Теги: Україна Новини Дніпра
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