Медики розповіли про стан хлопчика з кульовим пораненням у Дніпрі

Хлопчик, який отримав кульове поранення в Дніпро, прооперований в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні.
Про це розповів директор лікарні Олександр Хитрик, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна"
Лікарі провели операцію, куля видалена, стан малюка середнього ступеня тяжкості, його життю вже нічого не загрожує,
– сказав лікар.
Він також додав, що до завтра дитина буде перебувати в реанімації.
Нагадаємо, ввечері 23 січня шестирічна дитина отримала кульове поранення в груди, коли йшла з батьками по вулиці. Вони самостійно доставили його в лікарню. У хлопчика виявлено кульове поранення лівої половини грудної клітки.
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