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Телеканал новин 24 Медики винайшли вакцину проти вірусу Ебола
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Медики винайшли вакцину проти вірусу Ебола

11:58, сьогодні 330 Читать новость на русском
Комар
Комар / brazil.guide

ВООЗ заявляє про винайдення ефективної вакцини проти хвороби Ебола.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 23 грудня, що проведена в західноафриканській країні Гвінеї експертиза підтвердила високу ефективність експериментальної вакцини проти смертельного вірусу Ебола, пише "Радіо Свобода".

За даними ВООЗ, після щеплення вакциною rVSV-ZEBOV понад 5 тисяч людей упродовж 10 днів спостереження не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання. Вакцина була запропонована людям, які перебували в тісному контакті із хворими.

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За даними ВООЗ, станом на початок березня 2016 року було зареєстровано 11 тисяч 316 смертей внаслідок хвороби Ебола, загалом випадків цієї хвороби зареєстрували 28 тисяч 639 за час останнього її спалаху, що почався 2014 року. Найбільше були вражені країни Західної Африки.

Теги: Україна Лікування Здоров'я Вірус Ебола
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