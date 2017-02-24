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Медики з’ясували цікавий факт про головний біль

13:24, сьогодні 975 Читать новость на русском
Чому взимку сильно болить голова?
Чому взимку сильно болить голова? / Фото з відкритих джерел

Особливо часті головні болі у лютому повязані зі змінами у магнітному полі.

Про це пише видання "Вісник здоров’я" з посиланням на дослідження лікарів.

Фахівці стверджують, що негативний вплив на здоров'я чинять спалахи на Сонці, які найчастіше з'являються взимку.

Вони запевняють, що наприкінці лютого на Сонці відбуваються зміни. Через це метеочутливі люди посилено відчувають головний біль.

За словами медиків, у більшості випадків від мігрені страждають літні чоловіки і жінки. Також вони запевняють, що 25 лютого число людей, які скаржитимуться на головний біль, досягне максимуму.

Читайте також: Як лікувати головний біль без медичних препаратів: варто знати

Теги: LifeStyle Здорове життя
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