Медовий місяць Піппи Міддлтон і Джеймса Меттьюса: з'явилися фото

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Молодята Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюс зараз перебувають на медовому місяці в Сіднеї, Австралія.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Відразу ж після весілля подружжя побувало на екологічному курорті Тетіароа, який розташований у французькій Полінезії. Пізніше вони вирушили на медовий місяць в теплі краї.
Там подружжя потрапило в об'єктиви папараці, тільки-но вони вирушали до ресторану Cottage Point Inn. Аби доїхати до закладу, закохані скористалися послугами водного таксі. Вони винайняли катер, але не на свої імена, щоб уникнути зайвої уваги преси.
Нагадаємо, що сестра герцогині Кетрін Піппа Міддлтон 20 травня вийшла заміж за мільйонера Джеймса Меттьюса.