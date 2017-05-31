Медовий місяць Піппи Міддлтон і Джеймса Меттьюса: з'явилися фото

Молодята Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюс зараз перебувають на медовому місяці в Сіднеї, Австралія.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Відразу ж після весілля подружжя побувало на екологічному курорті Тетіароа, який розташований у французькій Полінезії. Пізніше вони вирушили на медовий місяць в теплі краї.

Там подружжя потрапило в об'єктиви папараці, тільки-но вони вирушали до ресторану Cottage Point Inn. Аби доїхати до закладу, закохані скористалися послугами водного таксі. Вони винайняли катер, але не на свої імена, щоб уникнути зайвої уваги преси.

Нагадаємо, що сестра герцогині Кетрін Піппа Міддлтон 20 травня вийшла заміж за мільйонера Джеймса Меттьюса.