Медведєв потролив сам себе

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сам згадав свою фразу, яка свого часу активно поширювалась інтернетом, та перефразував свої ж слова. Йдеться про фразу "Грошей немає, але ви тримайтеся".

Про це пише видання РИА Новости.

На церемонії нагородження преміями уряду в галузі ЗМІ один з лауреатів, політолог і журналіст Георгій Бовт назвав свою нагороду "лайки" від уряду.

Медведєв при цьому сказав, що буде працювати над тим, аби журналісти отримували "не тільки кліки, а й "лайки" з боку влади".

"Життя - штука складна, грошей, як відомо, немає. Я це знаю", – покепкував Медведєв.

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