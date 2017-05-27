Мегамарш у вишиванках до Дня Києва: яскраві фото

27 травня у День Києва біля Золотих воріт розпочався традиційний марш у вишиванках.

Мегамарш у вишиванках розпочався біля Золотих воріт. Після цього колона рушила маршрутом по вулиці Прорізній до Хрещатика, потім Європейської площі, далі – до Володимирського узвозу,

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Завершиться хода на Трухановому острові, де планується виступ українських гуртів та письменників. Також заплановане вогняне шоу.

Парад вишиванок ХІХ) ми з Малою і Дариною крокуємо Києвом) #парадвишиванки #вулицямиміста #київ Допис, поширений Julie (@julieosipchuk) Тра 27, 2017 о 4:22 PDT

Нагадаємо, День Києва у 2017 році святкують 27-28 травня, у столиці заплановано чимало цікавих заходів. Більш детально із розкладом запланованих подій можна ознайомитися в нашому матеріалі.