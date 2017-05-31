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Меган Маркл сумнівається щодо шлюбу з принцом Гаррі, – ЗМІ

11:53, сьогодні 477 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з відкритих джерел

В західних ЗМІ повідомляють, що відома американська акторка Меган Маркл побоюється за свою кар’єру, адже одруження на представнику королівської родини, – принцові Гаррі, може поставити хрест на діяльності жінки.

Про це пишуть на Radar Online.

Зі слів джерела, Маркл просто розривається між коханим та своїми акторськими амбіціями. Адже зараз їй наче пропонують великі ролі кінопродюсери Лі Деніелс і Тайлер Перрі.

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"Меган знає, щойно буде офіційно оголошено про їхні заручини, вороття вже не буде, і те, що перед нею опинилися ці неймовірні сценарії, руйнує її плани (щодо Гаррі)", – зазначив інформатор.

Як відомо, Маркл усе своє життя працювала заради того, щоби стати успішною акторкою, тому відверто боїться, що увійшовши до королівської родини, не зможе досягти своєї мети.

Світ Гаррі та відповідальність, яка на неї ляже, дуже лякають її. Вона розуміє, що це її останній шанс визначитися з життєвим шляхом, і вона від цього розривається,
– додали в джерелі.

Також подейкують, що Меган і Гаррі домовилися призначити своє весілля на весну 2018-го року. А свої стосунки з акторкою принц офіційно підтвердив ще у листопаді 2016-го року.

Теги: LifeStyle Кіно
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