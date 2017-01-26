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Мексика відмовилася платити за забаганку Трампа

15:35, сьогодні 654 Читать новость на русском
Енріке Пенья Ньєто
Енріке Пенья Ньєто / Getty Images

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що Мексика не оплачуватиме будівництво стіни на кордоні зі США.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином він відповів на підписаний напередодні президентом США Дональдом Трампом указ про зведення стіни.

Мексика не вірить у стіни. Я неодноразово говорив: "Мексика не збирається платити за жодні стіни",
– сказав Пенья.

Він додав, що "шкодує і не схвалює" дії нової адміністрації США.

Читайте також: Принесу драбину такої ж висоти, – мексиканці відреагували на будівництво стіни на кордоні з США

Пенья поки що не скасував свій візит до Вашингтона наступного тижня в рамках саміту, заявили в МЗС Мексики. У вівторок, 31 січня, відбудеться особиста зустріч Пенья Ньєто і Трампа.

Нагадаємо, 25 січня президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про посилення заходів на кордонах США і посилення імміграційної політики. Перше розпорядження передбачає зведення стіни на всій протяжності кордону з Мексикою – приблизно 3200 км.

Теги: Політика Мексика США Дональд Трамп
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