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Мел Гібсон продає свій розкішний особняк в Малібу: фото старовинного будинку

16:40, сьогодні 1883

Голлівудський актор та режисер Мел Гібсон виставив на продаж свою віллу в Малібу, штат Каліфорнія, США. Ціна такого будинку становить 17,5 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Trulia.

У виданні зазначають, що раніше вілла належала голлівудській парі Девіду Духовни і Теа Леоні. Проте у 2008 році за 11,5 мільйонів доларів будинок придбав Гібсон, а через 9 років він вирішив його продати за 17,5 мільйонів доларів.

У садибі Мела Гібсона в Малібу розташований будинок з п'ятьма кімнатами, комфортними зонами відпочинку, п'ятьма ванними кімнатами, окремий гостьовий будиночок, басейни і тренажерний зал. Розкішний особняк розташований на березі океану та неподалік від курортів сонячної Каліфорнії.

Читайте також: Maroon 5 придбав елітний особняк в Лос-Анджелесі за неймовірну суму: розкішні фото будинку

Теги: LifeStyle Голлівуд Фотоновини
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