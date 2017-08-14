Мел Гібсон продає свій розкішний особняк в Малібу: фото старовинного будинку

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Голлівудський актор та режисер Мел Гібсон виставив на продаж свою віллу в Малібу, штат Каліфорнія, США. Ціна такого будинку становить 17,5 мільйонів доларів.
Про це повідомляють на Trulia.
У виданні зазначають, що раніше вілла належала голлівудській парі Девіду Духовни і Теа Леоні. Проте у 2008 році за 11,5 мільйонів доларів будинок придбав Гібсон, а через 9 років він вирішив його продати за 17,5 мільйонів доларів.
У садибі Мела Гібсона в Малібу розташований будинок з п'ятьма кімнатами, комфортними зонами відпочинку, п'ятьма ванними кімнатами, окремий гостьовий будиночок, басейни і тренажерний зал. Розкішний особняк розташований на березі океану та неподалік від курортів сонячної Каліфорнії.
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