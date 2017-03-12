Меланія Трамп влаштувала свій перший прийом в Білому домі

З нагоди Міжнародного дня жінок 8 березня Меланія Трамп провела прийом в Парадній їдальні Білого дому.
Про це повідомляє The Telegraph.
Запрошення на захід-ланч в першої леді США отримало близько 50 жінок, включаючи дочку Президента США Іванку Трамп, міністра освіти Бетсі Девос, радницю президента США Келліенн Конуей і дружину віце-президента Америки Карен Пенс.
Для ланчу Меланія обрала сукню того ж дизайнера, який підготував її вбрання для інавгурації її чоловіка Дональда Трампа, Ralph Lauren. Для заходу Меланія одягла чорну сукню нижче колін і без рукавів.
На святковому обіді Меланія також виступила перед запрошеними з промовою:
Я як і раніше твердо переконана, що освіта є найефективнішим засобом забезпечення прав жінок. Разом ми будемо прагнути до досягнення гендерної рівності на всіх рівнях освіти і демонструвати не тільки дівчаткам, але і хлопчикам, що успішно розвивати наш колективний потенціал ми можемо тільки за допомогою емпатії, поваги і доброти.
Про враження від заходу у своїх Twitter-профілях запрошені:
Про святкування Міжнародного дня жінок повідомила і сама Меланія Трамп:
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