Меланія Трамп влаштувала свій перший прийом в Білому домі

З нагоди Міжнародного дня жінок 8 березня Меланія Трамп провела прийом в Парадній їдальні Білого дому.

Про це повідомляє The Telegraph.

Запрошення на захід-ланч в першої леді США отримало близько 50 жінок, включаючи дочку Президента США Іванку Трамп, міністра освіти Бетсі Девос, радницю президента США Келліенн Конуей і дружину віце-президента Америки Карен Пенс.

Для ланчу Меланія обрала сукню того ж дизайнера, який підготував її вбрання для інавгурації її чоловіка Дональда Трампа, Ralph Lauren. Для заходу Меланія одягла чорну сукню нижче колін і без рукавів.

На святковому обіді Меланія також виступила перед запрошеними з промовою:

Я як і раніше твердо переконана, що освіта є найефективнішим засобом забезпечення прав жінок. Разом ми будемо прагнути до досягнення гендерної рівності на всіх рівнях освіти і демонструвати не тільки дівчаткам, але і хлопчикам, що успішно розвивати наш колективний потенціал ми можемо тільки за допомогою емпатії, поваги і доброти.

Про враження від заходу у своїх Twitter-профілях запрошені:

Pleasure to be at lunch hosted by @FLOTUS & @SecondLady honoring #IWD2017. Thanks to the inspiring women paving the way to a better future. pic.twitter.com/3yl39QKe49 — Vice President Pence (@VP) 8 березня 2017 р.

Про святкування Міжнародного дня жінок повідомила і сама Меланія Трамп:

Celebrated #InternationalWomensDay in the White House with incredible women pic.twitter.com/7l1I6pcdqf — Melania Trump (@FLOTUS) 8 березня 2017 р.

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