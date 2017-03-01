17:56
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Авдіївка без питної води. Промова Трампа
Випуск новин
17:49, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Меланія Трамп вразила Конгрес відвертим костюмом за 10 тисяч: опубліковані фото

17:40, сьогодні 361 Читать новость на русском

Перша леді США Меланія Трамп здивувала своїм образом під час першого виступу Дональда Трампа у Конгресі.

Вона вже не вперше з'явилась на публіку в одязі від американського бренду.

Меланія прийшла на виступ чоловіка в чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна.

Як пише видання Refinery29, вартість її наряду з нової весняної колекції Michael Kors становить приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисяч доларів.

Користувачі соцмереж вже встигли оцінити її лук.

Дивіться також: Cнідає коштовностями: мексиканський глянець здивував Меланією Трамп на обкладинці

Теги: Політика США Меланія Трамп мода LifeStyle Фотоновини
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 17:02 "Гіркі жнива": (не) дожали
542
Хорошо заботьтесь о своих детях
сьогодні, 15:34 Хорошо заботьтесь о своих детях
Володимир Співаковський 476
Як Києву раз і назавжди вирішити дорожні проблеми
сьогодні, 14:01 Як Києву раз і назавжди вирішити дорожні проблеми
Публічний аудит 754
Как президенты теряют монополию
сьогодні, 10:15 Как президенты теряют монополию
Михайло Подоляк 2255
Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
сьогодні, 08:14 Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
Микола Давидюк 1367
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук