Меланія Трамп вразила Конгрес відвертим костюмом за 10 тисяч: опубліковані фото

Перша леді США Меланія Трамп здивувала своїм образом під час першого виступу Дональда Трампа у Конгресі.

Вона вже не вперше з'явилась на публіку в одязі від американського бренду.

Меланія прийшла на виступ чоловіка в чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна.

Як пише видання Refinery29, вартість її наряду з нової весняної колекції Michael Kors становить приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисяч доларів.

Користувачі соцмереж вже встигли оцінити її лук.

This has nothing to do with politics, but I'm really digging this sparkly blazer on Melania Trump. pic.twitter.com/OnekrRV4mN — Homa Bash (@HomaBashNBC5) 1 березня 2017 р.

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