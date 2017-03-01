Меланія Трамп вразила Конгрес відвертим костюмом за 10 тисяч: опубліковані фото

Перша леді США Меланія Трамп здивувала своїм образом під час першого виступу Дональда Трампа у Конгресі.
Вона вже не вперше з'явилась на публіку в одязі від американського бренду.
Меланія прийшла на виступ чоловіка в чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна.
Як пише видання Refinery29, вартість її наряду з нової весняної колекції Michael Kors становить приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисяч доларів.
Користувачі соцмереж вже встигли оцінити її лук.
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