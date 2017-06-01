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Меланію Трамп звинуватили у копіюванні образів Джекі Кеннеді: фото

06:10, сьогодні 1982 Читать новость на русском
Дональд та Меланія Трамп
Дональд та Меланія Трамп / Фото з відкритих джерел

Меланію Трамп звинуватили у плагіаті образів одної із найстильніших перших леді США – Джекі Кеннеді.

В мережі наводять фотопорівняння образів Меланії та Джекі і вони дуже схожі між собою. Вперше такі припущення юзери зробили одразу після церемонії інавгурації: образ Меланії дуже сильно нагадував образ Джекі Кеннеді.

Образ Меланії Трамп нагадує образ Джекі Кеннеді

Образ Меланії Трамп нагадує образ Джекі Кеннеді

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Пізніше, коли Меланія разом із чоловіком відвідували Саудівську Аравія, перша леді США обрала широкий пояс, який підкреслив її талію: так само зробила Джекі у 1967 році.

Схожі образи перших леді

Схожі образи перших леді

Однак вишенькою на торті цих суперечок став образ Меланії Трамп від час візиту до Ватикану. Її чорна сукня та мереживна вуаль на голові дуже нагадують образ Джекі під час аналогічного візиту до Папи Римського.

Джекі Кеннеді та Меланія Трамп під час візиту до Ватикану

Джекі Кеннеді та Меланія Трамп під час візиту до Ватикану

До того ж, в мережі знайшли інтверв’ю Меланії у 1999 році. Коли її запитали, якою б першою леді вона була б, якби її чоловік став президентом США, дружина Трампа відповіла: "Я була б як Бетті Форд або Джекі Кеннеді, я б підтримувала його".

Теги: LifeStyle Меланія Трамп мода
Джерело: 24 канал
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