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Мельничук отримав другий шанс від НАЗК виправити жарт в е-декларації

11:11, сьогодні 140 Читать новость на русском
Сергій Мельничук
Сергій Мельничук / ВВС-Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дозволило депутату Верховної Ради Сергієві Мельничуку з 6 по 13 лютого включно виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів у розмірі 1 трлн грн.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на лист НАЗК до депутата.

Згідно з інформацією у листі, в агентстві розглянуто звернення депутата про прохання надати йому можливість виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів 1 трлн грн на 10 млн грн.

На підставі рішення Національного агентства від 13.01.2017 №26 Вам визначено термін подачі виправленої декларації з 00:00 6 лютого по 23:59 13 лютого 2017 року,
– сказано в листі.

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Мельничук підтвердив виданню, що отримав відповідний лист і має намір виправити інформацію в декларації.

Нагадаємо, основну декларацію Сергій Мельничук подав 29 жовтня. Таким чином, він мав право внести до неї зміни до 6 листопада. Наразі в реєстрі є 2 декларації Мельничука: основна та виправлена, але в обох зазначений 1 трильйон готівкою.

Теги: Політика Україна Сергій Мельничук е-декларування НАЗК Доходи політиків
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