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Меморіальну дошку Героя України сплюндрували у Запоріжжі

14:13, сьогодні 333 Читать новость на русском
Меморіальна дошка на честь Богдана Завади
Меморіальна дошка на честь Богдана Завади / Соцмережі

У Запоріжжі невідомі здійснили наругу над меморіальною дошкою загиблого бійця АТО та Героя України Богдана Завади, яка розташовується на однойменній вулиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала та оприлюднила відповідні фото дружина воїна Тетяна.

На фото видно, що зловмисники облили дошку чорною фарбою.

Як розповів начальник відділу зв’язків з громадськістю головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Олександр Волкодав, в поліції вже зацікавилися інцидентом і дані про нього внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також зазначається, що патрульні виїздили на місце події.

Як відомо, Богдан Завада — лейтенант, командир механізованої роти спеціального призначення 9-го полку спеціального призначення Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.

Загинув він 16 липня 2014 року у бою біля села Маринівка в Шахтарському районі Донецької області. Тіло бійця залишилося на підконтрольній бойовикам території і досі не знайдене.

19 липня 2014 року йому посмертно було присвоєно звання Героя України.

Читайте також: Пам'ять про українських військових на передовій сплюндрували в Одесі

Нагадаємо, напередодні у Кривому Розі невідомі спалили прапор України, який було закріплено на стелі Героїв АТО.

Теги: Україна АТО Кримінал Поліція Запоріжжя Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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