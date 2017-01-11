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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Мене з Росією не пов'язує нічого, – Трамп різко відреагував на "російський комромат"

14:38, сьогодні 753 Читать новость на русском
Трамп слів не підбирав
Трамп слів не підбирав / Getty images

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на коментарі з Росії щодо так званого "компромату" на нього.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"В Росії щойно заявили, що непідтверджена доповідь, проплачена політичними опонентами є "повністю сфабрикованою та тотальною нісенітницею". Як несправедливо!" – неоднозначно написав обраний президент.

Через декілька хвилин він додав, що у нього немає нічого спільного з Росією.

"Росія ніколи не намагалась використовувати важелі проти мене. Мене ніщоне пов'язує з Росією – жодних угод, жодних кредитів, нічого!" – написав він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру. Трамп назвав це "полюванням на відьом".

До слова, у середу, 11 січня, о 18:00 за київським часом запланована його перша прес-конференція після перемоги на президентських виборах. Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Новини Росії США Скандал
Джерело: 24 Канал
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