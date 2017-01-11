Мене з Росією не пов'язує нічого, – Трамп різко відреагував на "російський комромат"

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на коментарі з Росії щодо так званого "компромату" на нього.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"В Росії щойно заявили, що непідтверджена доповідь, проплачена політичними опонентами є "повністю сфабрикованою та тотальною нісенітницею". Як несправедливо!" – неоднозначно написав обраний президент.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Через декілька хвилин він додав, що у нього немає нічого спільного з Росією.

"Росія ніколи не намагалась використовувати важелі проти мене. Мене ніщоне пов'язує з Росією – жодних угод, жодних кредитів, нічого!" – написав він.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Росія має на Трампа компромат сексуального характеру. Трамп назвав це "полюванням на відьом".



До слова, у середу, 11 січня, о 18:00 за київським часом запланована його перша прес-конференція після перемоги на президентських виборах. Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.