Менеджер eSports-клубу Team Spirit Руслан Бургін – спікер eSPORTconf Ukraine

22 лютого в Києві на eSPORTconf Ukraine свою доповідь презентує Руслан Бургін – менеджер складів кіберспортивного клубу Team Spirit.

Під його керівництвом перебувають команди з дисциплін Dota 2, CS: GO і Hearthstone.

Склади Team Spirit регулярно беруть участь у масштабних міжнародних змаганнях і здобули ряд гучних перемог. Світову арену команди освоюють з 2015 року. У eSports-організації є велика аудиторія на стрімінгових платформах і віддана фан-база в СНД і світі.

Руслан Бургін у своїй доповіді зосередить увагу на наступних питаннях:

• У чому полягають особливості кіберспортивного менеджменту?

• Чим відрізняється маркетинг різних ігрових складів?

• Яким чином клубу з СНД вийти на світову кіберспортивну арену?

На конференції eSPORTconf Ukraine розглядатимуть найактуальніші аспекти кіберспортивного бізнесу.

Щоб не проґавити подію, купуйте квитки на офіційному сайті.