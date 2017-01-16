Менеджер eSports-клубу Team Spirit Руслан Бургін – спікер eSPORTconf Ukraine

22 лютого в Києві на eSPORTconf Ukraine свою доповідь презентує Руслан Бургін – менеджер складів кіберспортивного клубу Team Spirit.
Під його керівництвом перебувають команди з дисциплін Dota 2, CS: GO і Hearthstone.
Склади Team Spirit регулярно беруть участь у масштабних міжнародних змаганнях і здобули ряд гучних перемог. Світову арену команди освоюють з 2015 року. У eSports-організації є велика аудиторія на стрімінгових платформах і віддана фан-база в СНД і світі.
Руслан Бургін у своїй доповіді зосередить увагу на наступних питаннях:
• У чому полягають особливості кіберспортивного менеджменту?
• Чим відрізняється маркетинг різних ігрових складів?
• Яким чином клубу з СНД вийти на світову кіберспортивну арену?
На конференції eSPORTconf Ukraine розглядатимуть найактуальніші аспекти кіберспортивного бізнесу.
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