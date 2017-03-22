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Мені щиро шкода, що Самойлову використали, – Геращенко

21:13, сьогодні 676 Читать новость на русском
Антон Геращенко
Антон Геращенко / svitovi-visti.blogspot.com

Співачку Юлію Самойлову використали в інтересах російської пропаганди проти інтересів України.

Про це заявив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

На його думку, на прикладі Юлії Самойлової Україна покаже Росії та представникам інших країн, що ніхто не має права відвідувати окуповані Росією території, адже це – грубе порушення законодавства України.

Якщо виявиться, що хтось ще з конкурсантів, з інших країн, був у Криму чи на окупованих територіях, то рішення має бути однозначне, як щодо конкурсантки, вже колишньої, від РФ,
– вважає Геращенко.

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За його словами, Росія просто використала співачку Самойлову у своїх інтересах.

"Мені щиро шкода, що цю дівчину використовували в інтересах російської пропаганди проти інтересів України. Шкода, що не зможе взяти участі через те, що не змогла раніше розібратися у ситуації, мабуть, поїхала у Крим, забувши, що за все в житті доведеться відповідати", – додав депутат.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні-2017.

У Європейській мовній спілці зазначили, що стежить за ситуацією, що склалася через заборону в'їзду в Україну учасниці від Росії Юлії Самойловій, і очікують почути від влади її остаточне рішення.

Теги: Україна Євробачення LifeStyle Євробачення-2017 Новини Росії Юлія Самойлова Антон Геращенко
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