Мені соромно за Україну, – представник Transparency International

У головному офісі Transparency International навіть не чули імені Нейджела Брауна у сфері боротьби з корупцією.

Про це під час мітингу під Верховною Радою заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Мені насправді останнім часом дуже соромно за Україну. Бо кожного разу, коли мене питають представники нашого глобального офісу, що ж у вас тут відбувається, якось логічно це пояснити просто нереально. Коли ми запитали представників британського офісу Transparency International (щодо кандидатури на посаду аудитора НАБУ – 24), вони відповіли питанням на питання: "А хто ж такий Нейджел Браун?" – розповів Юрчишин.

Він наголосив, що Transparency International – провідна організація у боротьбі з корупцією і знає людей, які можуть проводити аудит антикорупційних інституцій достатньо добре. За словами Юрчишина, влада хоче знищити НАБУ, призначивши аудитором Нейджела Брауна.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Однак, для включення питання у порядок денний забракло голосів.

Читайте також: Хто такий Найджел Браун: журналістське розслідування