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Мені страшно жити в Росії: соцмережі обурені затриманням дитини у Москві

13:07, сьогодні 1359 Читать новость на русском
Жорстоке затримання хлопчика в Москві: соцмережі обурені
Жорстоке затримання хлопчика в Москві: соцмережі обурені / Фото з соцмереж

В соціальних мережах інтернет-користувачі висловлюють своє обурення щодо жорстокого та безпідставного затримання 10-річного хлопчика в центрі Москви. Зокрема, російські користувачі висловлюють невдоволення своєю країною та співгромадянами.

Інцидент із затриманням дитини, яка просто декламувала вірші Вільяма Шекспіра на вулиці, прокоментував і російський журналіст Аркадій Бабченко, який виїхав із країни.

"А знаєте, що найбільше вражає в цьому відео? Дитина кричить, плаче, хлопця довели до істерики, дитина кричить на всю вулицю "Допоможіть" – дитина в центрі столиці кричить "Допоможіть"!!! – А всім по**й. Ось усім просто по**й. Дівча б'ється за цього хлопця, він просить про допомогу – а всім по**й. Підійшла тільки одна пара", – емоційно висловився Бабченко.

Обережно! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.

Згодом стало відомо, що в поліції Москви принесли вибачення батькові затриманого хлопчика і проведуть службову перевірку серед своїх працівників.

Теги: Новини Росії Діти Меми Москва Скандал
Джерело: 24 Канал
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