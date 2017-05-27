Мені страшно жити в Росії: соцмережі обурені затриманням дитини у Москві

В соціальних мережах інтернет-користувачі висловлюють своє обурення щодо жорстокого та безпідставного затримання 10-річного хлопчика в центрі Москви. Зокрема, російські користувачі висловлюють невдоволення своєю країною та співгромадянами.

Інцидент із затриманням дитини, яка просто декламувала вірші Вільяма Шекспіра на вулиці, прокоментував і російський журналіст Аркадій Бабченко, який виїхав із країни.

"А знаєте, що найбільше вражає в цьому відео? Дитина кричить, плаче, хлопця довели до істерики, дитина кричить на всю вулицю "Допоможіть" – дитина в центрі столиці кричить "Допоможіть"!!! – А всім по**й. Ось усім просто по**й. Дівча б'ється за цього хлопця, він просить про допомогу – а всім по**й. Підійшла тільки одна пара", – емоційно висловився Бабченко.

Обережно! Ненормативна лексика!

@Bezizyanov @st_belkovsky сегодня этот подозрительный мальчик читает Шекспира, а завтра начнёт читать Конституцию вслух! — SPB-MTL (@AnatoliPlavski) 27 мая 2017 г.

@Bezizyanov Сегодня стихи читает, а завтра на митинг Навального против рос-гос-коррупции пойдет!Ишь ты распоясалась пятая колонна? — Mark_maggot (@Dyrti_Fly) 26 мая 2017 г.

В Киеве полиция задержала мальчика-миллионера, читающего стихи Маяковского в переводе Гете

Если ошиблась сори норм стихов сейчас не сыскать pic.twitter.com/iWqZzs1FxD — е#Бана#мама (@igilovskadaish) 27 мая 2017 г.

На Арбате полиция задержала ребёнка, который читал Гамлета.



В каком гнилом государстве мы живём pic.twitter.com/NEgua1OfUk — #MDK (@mudakoff) 26 мая 2017 г.

– Андрюха, у нас «Гамлета» у «Художественного» читают! Возможно, криминал! По коням! — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 26 мая 2017 г.

Москвичи, можете спокойно гулять по улицам. Преступник пойман pic.twitter.com/Z3Kq7W55mx — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 26 мая 2017 г.

Диана Гурцкая рассказала, что мальчик, судя по записи инцидента, стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 27 мая 2017 г.

Ёбаные гестаповцы. Просто пиздец! Ещё бы мальчику за чтение стихов наручники бы надели. Скоты pic.twitter.com/d94YrkhRHM — Сталингулаг (@StalinGulag) 26 мая 2017 г.

Началось с чтения Конституции, теперь они "Гамлета" на улицах читают! — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 26 мая 2017 г.

На Арбате в Москве полиция задержала мальчика, читавшего стихи.



Лучше бы пил и курил* — НОВОСТИ ДНЯ (@rozat19) 27 мая 2017 г.

Россия. 21 век.

На Арбате полиция задержала 10-летнего мальчика, читавшего стихи.

Эта страна сама себя уничтожит. — Україна понад усе (@oxanavarakina) 27 мая 2017 г.

В центре Москвы полиция задержала 10-летнего мальчика, декламировавшего... pic.twitter.com/JxmORogrgf — Саша Мормыш (@SteyerTaylorCtr) 27 мая 2017 г.

Девятилетнего (!!!) мальчика полиция задержала за чтение стихов в центре Москвы. Мне страшно жить в России. — Xenia Lipka (@LipkensTds) 26 мая 2017 г.

Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.



Згодом стало відомо, що в поліції Москви принесли вибачення батькові затриманого хлопчика і проведуть службову перевірку серед своїх працівників.