Менш ніж за півроку – Тарута пояснив, як закінчити війну у найкоротший термін

Бойові дії на Донбасі не можна зупинити за 2 місяці, як це говорила Надія Савченко, однак за 4-5 місяців це зробити цілком реально.

Про це заявив нардеп Сергій Тарута в ефірі одного з телеканалів.

Він також пояснив як слід діяти, щоб завершити війну в найкоротший термін.

"Я не вірю в два місяці. Бойові дії точно можна закінчити за 4-5 місяців. Для цього потрібно дуже серйозно вибудувати відносини з новою адміністрацією президента Трампа ... і вести переговори з європейськими колегами, тоді з'являється великий шанс", – наголосив Тарута.

Він також згадав і про болюче питання контрабанди.

"Треба жорстко реагувати на будь-які прояви контрабанди і заробітку, який робиться на війні. Не секрет, що на війні заробляють дві сторони, більше – "Л/ДНР", росіяни, тому вони також дивляться на це з точки зору заробітку. Заробляють і у нас, і хочуть далі заробляти ", – визнав нардеп.

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