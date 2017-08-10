Мера італійського міста вигнали з ресторану через його одяг

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Мера містечка В'яреджо, що в італійському регіоні Тоскана, попросили покинути ресторан через порушення дрес-коду.
Про це очільник міста Джорджо Дель Гінгаро написав у Facebook.
Заплановану вечерю політик планував провести в колі дружини та друзів. Італієць наперед забронював столик з виглядом на набережну. Проте повечеряти Джорджо Дель Гінгаро так і не зміг, оскільки на неофіційну зустріч одів літні шорти, що суперечить правилам ресторану.
Ми прийшли, сіли за столик з виглядом на набережну, спілкуємося з людьми за сусіднім столиком, яких я знаю, обговорюємо день. Проте через якийсь час до мене незграбно підходить офіціант та каже, що, оскільки я не одягнений у довгі штани, то не можу залишатися в ресторані,
– поділився курйозними деталями Джорджо Дель Гінгаро.
Працівник закладу двічі підходив до відомого італійця та просив його покинути ресторан. За словами політика, він із соромом попрощався з друзями та знайомими, покинув заклад.
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За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався в "Club Nautico Versilia". Адміністрація ресторану повідомила, що відвідувачі звернули увагу на вигляд мера та поскаржились працівника. Офіціант не впізнав Джорджо Дель Гінгаро та пояснив правила ресторану, згідно з якими вхід у шортах після 19 години суворо заборонений. Окрім цього, зазначається, що керівництво закладу вибачилась за непорозуміння.