Мережа популярних в Україні заправок продовжує працювати в анексованому Криму: фото

В окупованому Криму продовжує працювати мережа автозаправних станцій з логотипом "ОККО".

Про це у своєму Facebook написав користувач Костянтин Більцан.

На території АР Крим, яка окупована Російською Федерацією, працюють заправки української мережі АЗК ОККО. Причому, там діють картки мережі "Фішка", видані на материковій Україні,

– зазначає він.

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Чоловік показав світлини одразу кількох заправок з логотипом "ОККО", на яких без проблем можна заправитись в окупованому Криму.

Один зі співробітників розповів йому, що "все, як і було, так і є", тільки "вони перереєструвались і тепер працюють за російським законодавством".

Щоправда, зараз на таких заправках у Криму можна розрахуватись лише російськими рублями.