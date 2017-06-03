Мережа шаленіє від виступу дівчинки, яка співає із закритими губами

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Виступ 12-річної дівчинки Дарсі з Оклахоми, США, вразив глядачів талант-шоу "America's Got Talent". Юна учасниця змогла проспівати пісню, не рухаючи своїми губами.
Для номеру дівчинка також взяла ляльку, яка начебто співала її голосом. Але судді популярного шоу були шоковані, коли зрозуміли, що Дарсі співає, не відкриваючи при цьому рот.
Мел Сі, колишня учасниця групи Spice Girl, прийняла рішення натиснути "золоту кнопку", яка дозволяє автоматично пройти учаснику в півфінал. Такої честі за весь період кастингів може удостоїтися лише 4 учасники.
Лише за три дні відеоролик з виступом Дарсі в Youtube набрав більше 6 млн переглядів.
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