Мережу розчулив ролик про врятованих дитинчат орангутангів
Поліція Таїланду врятувала від незаконного продажу двох малят орангутангів. Тварин намагались продати через інтернет за 20 тисяч доларів.
Поліція вийшла на продавця за наведенням. Офіцер поліції представився покупцем і домовився про зустріч.
Під час передачі "живого товару" злочинця і схопили.
Правоохоронці підозрюють, що затриманий належить до злочинної групи, яка займається нелегальним продажем тварин, зокрема й тих, що під загрозою зникнення.
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Довідка: Орангутанги знаходяться під загрозою зникнення в дикій природі, головним чином через тривале знищення місць проживання.
Незважаючи на створення національних парків, вирубка лісів триває. Інший серйозною загрозою є браконьєрський вилов дитинчат орангутана для нелегальної торгівлі.
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