Меріл Стріп вляпалась у брудний скандал через сукню на "Оскар"

Напередодні церемонії "Оскар-2017" відома акторка Меріл Стріп потрапила у скандал через сукню від модного дому Chanel.

"Залізна леді" мала б з’явитись на червоній доріжці в сукні зі свіжої колекції модного дому Chanel, однак в останній момент відмовилась.

Ймовірні варіанти сукні

Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд запевнив, що спочатку сукня дуже сподобалась акторці. Вона лише попросила внести кілька змін.

Пізніше до представників компанії звернувся менеджер акторки, який зажадав від Дому оплати за вихід Стріп у їх сукні. Як заявив кутюр’є, вони не платять знаменитостям за те, що вони носять їх одяг.

Читайте також: Топ-модель сконфузилась на показі світового бренду: опубліковано відео

Після того, як ми даруємо сукню вартістю 100 000 євро, ми дізнаємося, що повинні заплатити. Ми даємо їм сукні, ми робимо для них сукні, але ми не платимо. Вона може бути геніальною актрисою, але при цьому така дешева,

– обурився Лагерфельд.

Менджери Меріл Стріп цю інформацію вже спростував. За їх словами, акторка ніколи не вимагає грошей від дизайнерів за виходи у їх вбранні.

Західні журналісти припускають, що причиною конфлікту могла стати політика. Адже Карл Лагерфельд, як відомо, одягає Меланію Трамп. А Меріл Стріп, у свою чергу, дуже активно підтримувала Гілларі Клінтон. Більше того, актриса багато говорить про свою неприхильність до політики Трампа.