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Мерилін Менсон розповів, яких травм зазнав після падіння декорації під час виступу

17:02, сьогодні 447 Читать новость на русском
Мерилін Менсон
Мерилін Менсон / Фото з відкритих джерел

Американський рокер Мерилін Менсон вперше після падіння декорації в Нью-Йорку 1 жовтня дав інтерв'ю і розповів про отримані травми.

Про це він розповів для видання Yahoo.

За його словами, у нього в двох місцях зламана нога через падіння на нього величезної залізної конструкції.

Я розумію, це може виглядати жахливо. Це було жахливо для мене, тому що стійка не була закріплена належним чином. Вона почала падати, і я спробував відступити, але не встиг вчасно. Не знаю точно, про що я вдарився головою, але впав на ногу і зламав малогомілкову кістка в двох місцях. Біль був нестерпним,
– музикант описав жахливу ситуацію, що трапилась з ним два тижні тому під час його ж концерту.

У травмовану гомілку рокеру довелося вставити металеву пластину і скріпити її десятьма гвинтами. "Декорація могла проломити мені череп і перебити ребра", – невтішно додав Менсон.

Він також розповів, що на те, щоб витягнути його з-під конструкції, потрібні були зусилля шести чоловіків. "Це було схоже на боротьбу з гігантським залізним монстром", – пудсумував Мерилін Менсон. А повернутися на сцену він пообіцяв відразу, як тільки йому дозволять це зробити лікарі.

Нагадаємо, що під час виконання пісні Sweet Dreams у Нью-Йорку на Мерилін Менсона на сцені впала декорація у вигляді двох гігантських пістолетів. Його відразу ж госпіталізували, а всі заплановані 9 концертів з 2 по 14 жовтня відмінили.

Теги: LifeStyle Музика Лікування
Джерело: 24 Канал
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