Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні

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1 червня 2017 року зірці голлівудського кіно Мерилін Монро могло б ви повнитись 89 років.
Незважаючи на те, що Мерилін Монро померла 55 років тому, вона і досі залишає за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, після смерті актриа досі залишається прикладом для наслідування та кумиром багатьох дівчат.
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Сайт "24" вирішив зібрати усі найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.
Мерилін Морно робить макіяж, 1952
Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо
Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки
Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5
Мерилін Монро в 1949 році
Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955
Мерилін Монро в квітах, 1950
Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955
Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік