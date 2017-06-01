Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні

1 червня 2017 року зірці голлівудського кіно Мерилін Монро могло б ви повнитись 89 років.

Незважаючи на те, що Мерилін Монро померла 55 років тому, вона і досі залишає за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, після смерті актриа досі залишається прикладом для наслідування та кумиром багатьох дівчат.

Читайте також: Меланію Трамп звинуватили у копіюванні образів Джекі Кеннеді: фото

Сайт "24" вирішив зібрати усі найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо

Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки

Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5

Мерилін Монро в 1949 році

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік