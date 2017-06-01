15:31
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 14:00: Смерть Любомира Гузара. Загибель бійця АТО
Випуск новин
14:41, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні

15:05, сьогодні 1332 Читать новость на русском
Мерилін Монро: найкращі фото
Мерилін Монро: найкращі фото / instyle.com

1 червня 2017 року зірці голлівудського кіно Мерилін Монро могло б ви повнитись 89 років.

Незважаючи на те, що Мерилін Монро померла 55 років тому, вона і досі залишає за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, після смерті актриа досі залишається прикладом для наслідування та кумиром багатьох дівчат.

Читайте також: Меланію Трамп звинуватили у копіюванні образів Джекі Кеннеді: фото

Сайт "24" вирішив зібрати усі найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо

Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки

Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5

Мерилін Монро в 1949 році

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук