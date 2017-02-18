Меркель наголосила, доки має бути продовжена робота "нормандського формату"

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що робота "нормандського формату" для вирішення війни на сході України обов’язково повинна бути продовжена.

Про це вона заявила під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки вранці 18 лютого.

На жаль, не всі пункти Мінських домовленостей виконані, але "Мінськ" залишається базою для нашої співпраці, робота триває і ми повинні продовжити цю роботу. Ми повинні робити все, щоб забезпечити режим припинення вогню і захистити людей від небезпеки та ризику,

– наголосила Меркель.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого Президент України Петро Порошенко закликав не скасовувати антиросійські санкції і висловив переконання, що лише в Україні зараз можна зупинити російський реваншизм, щоб він не поширювався далі Європою та світом.

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