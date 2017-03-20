Меркель отримала потужного суперника на виборах в Німеччині

Восени 2017 році у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Партія, яка набере найбільшу кількість голосів, визначатиме канцлера Німеччини. Зі своїм лідером вже визначилася Соціал-демократична партія (СДПН). Її головою став Мартін Шульц.

Політик отримав 100 відсотків голосів кандидатів під час з’їзду, повідомляє DW.

На цій посаді Мартін Шульц замінить Зігмара Ґабріеля, який очолював партію з 2009 року, а на початку 2017 року став міністром закордонних справ Німеччини.

Свою виборчу кампанію Шульц хоче вибудувати на противагу Президенту США Дональду Трампу.

Дискредитація, робота з фейковими новинами, загальне засудження цілих груп людей не має бути в Німеччині… Зі мною не буде принижень політичних конкурентів,

– заявив Мартін Шульц.

Читайте також: Трамп назвав Німеччину боржником

Після того, як стало відомо, що Шульц буде кандидатом у канцлери, рейтинг СДПН у Німеччині значно зріс. Натомість рейтинг блоку партій Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) дещо знизився. Згідно з даними соціологів, зі зміною свого лідера СДПН за популярністю вперше з 2006 року випередила політичну силу Меркель.

До слова, 19 березня новообраний Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно заступив на свою посаду.