Меркель планує відмовити Трампа від політики ізоляції

Канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір поговорити з Дональдом Трампом про його політику протекціонізму в економіці.

Про це вона заявила 14 січня, повідомляє Німецька хвиля.

За словами Меркель, міжнародна співпраця має більше переваг, ніж "коли кожен сам по собі вирішує проблеми".

Також вона нагадала Трампу, що фінансова криза 2008 року довела необхідність співпраці. Відповідь, якою була подолана ця криза, полягала не в ізоляції, а в кооперації, на основі однакових, спільних правил,

– заявила вона.

Також канцлер додала, що планує провести першу зустріч з Трампом наприкінці травня.

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