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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Меркель планує відмовити Трампа від політики ізоляції

22:44, сьогодні 3
Ангела Меркель
Ангела Меркель / Getty Images

Канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір поговорити з Дональдом Трампом про його політику протекціонізму в економіці.

Про це вона заявила 14 січня, повідомляє Німецька хвиля.

За словами Меркель, міжнародна співпраця має більше переваг, ніж "коли кожен сам по собі вирішує проблеми".

Також вона нагадала Трампу, що фінансова криза 2008 року довела необхідність співпраці. Відповідь, якою була подолана ця криза, полягала не в ізоляції, а в кооперації, на основі однакових, спільних правил,
– заявила вона.

Також канцлер додала, що планує провести першу зустріч з Трампом наприкінці травня.

Читайте також: Меркель може пропустити форум, на якому говоритимуть про Трампа

Теги: Дональд Трамп Ангела Меркель
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