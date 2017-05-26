16:52
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Екстрадиція голови правління
Випуск новин
15:19, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Меркель поділилася фото екстравагантних шкарпеток Трюдо в Instagram

16:41, сьогодні 355 Читать новость на русском
Ангела Меркель та Джастін Трюдо
Ангела Меркель та Джастін Трюдо / cncenter.cz

Канцлер Німеччини Ангела Меркель опублікувала в соцмережі фото шкарпеток прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з логотипом НАТО.

В її офіційному Insgram з'явилось кумедне фото, де канцлер розглядає ноги Трюдо.

Свої оригінальні шкарпетки із логотипом НАТО прем'єр-міністр Канади одягнув на зустріч країн-членів альянсу в Брюсселі.

Читайте також: Привабливий прем'єр Канади несподівано "увірвався" на шкільний випускний

"Круті шкарпетки, Джастін Трюдо! Прем'єр-міністр Канади з гордістю представляє своє нове придбання на зустрічі НАТО в Брюсселі", – підписала фото Меркель.

Зазаначимо, що Трюдо давно вже відомий своєю любов’ю до кольорових шкарпеток. Він не раз з’являвся на офіційних зустрічах чи прийомах із оригінальними шкарпетками.

Теги: LifeStyle Джастін Трюдо Ангела Меркель Курйози
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як перемогти рак, СНІД та ПТСР: українські науковці про ліки з коноплі
сьогодні, 16:00 Як перемогти рак, СНІД та ПТСР: українські науковці про ліки з коноплі
Яніна Ткачук 2161
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
сьогодні, 13:29 Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
Саммит НАТО прошел: получит ли выгоду Украина?
сьогодні, 15:02 Саммит НАТО прошел: получит ли выгоду Украина?
Семен Кабакаєв 1286
Українці отримали безвіз: де тепер у Європі відпочити на морі
сьогодні, 14:02 Українці отримали безвіз: де тепер у Європі відпочити на морі
Анастасія Ковач-Петрушенко 3028
Вы убиваете мой народ, из-за вас все будут стоять в черных очередях к детским гробикам
сьогодні, 13:11 Вы убиваете мой народ, из-за вас все будут стоять в черных очередях к детским гробикам
Блог Медіа 3739
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Земля в Криму і новенька квартира: Чорновол опублікувала свою декларацію
3 квітня , 07:47
Турчинов розповів, чому Україна не повелась на ультиматуми Росії
 16 грудня 2016 , 14:33 4
Як контрабандисти придумали новий спосіб вивозити цигарки закордон: фото та відео
 18 березня , 10:03
Скільки українці відпочиватимуть у 2017 році
 10 січня , 18:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук