Меркель поділилася фото екстравагантних шкарпеток Трюдо в Instagram

Канцлер Німеччини Ангела Меркель опублікувала в соцмережі фото шкарпеток прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з логотипом НАТО.

В її офіційному Insgram з'явилось кумедне фото, де канцлер розглядає ноги Трюдо.

Свої оригінальні шкарпетки із логотипом НАТО прем'єр-міністр Канади одягнув на зустріч країн-членів альянсу в Брюсселі.

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"Круті шкарпетки, Джастін Трюдо! Прем'єр-міністр Канади з гордістю представляє своє нове придбання на зустрічі НАТО в Брюсселі", – підписала фото Меркель.

Зазаначимо, що Трюдо давно вже відомий своєю любов’ю до кольорових шкарпеток. Він не раз з’являвся на офіційних зустрічах чи прийомах із оригінальними шкарпетками.